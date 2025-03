Inzaghi: "Grazie a tutti, tiferò e urlerò sempre e comunque per il Milan"

Pippo Inzaghi ha affidato alla propria pagina ufficiale di Facebook le sue sensazioni dopo l'esonero dal Milan. Ecco il suo saluto, commosso, ai tifosi rossoneri:

"Termina così un'esperienza indimenticabile, che mi ha arricchito sia da un punto di vista professionale che personale. Ringrazio la Società A.C. Milan per avermi concesso questa grande opportunità, ho dato il massimo, insieme a tutto il mio staff, lavorando ogni giorno con voglia, passione e dedizione estrema, ma purtroppo non è bastato e le cose non sono andate come tutti noi speravamo, io in primis. Rimane l'amarezza e la delusione di non aver avuto l'opportunità di continuare, dopo un anno di esperienza sarei stato ancora più carico e consapevole...ma questo è il calcio.

Un abbraccio e un in bocca al lupo di cuore a tutti i giocatori che mi hanno seguito in questi mesi, nonostante le difficoltà hanno sempre dimostrato professionalità e rispetto. Ringrazio anche tutti i tifosi rossoneri che, fino all'ultimo momento, pur soffrendo, mi sono stati vicini. Un pensiero particolare per i ragazzi della Curva Sud...grazie per il vostro commovente comunicato. Il Milan sarà sempre nel mio cuore...tiferò ed urlerò per lui...sempre e comunque. Vi abbraccio e a presto."