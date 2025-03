Mihajlovic, comincia l'avventura al Milan

Tutto come previsto in casa Milan. L'addio ad Inzaghi e il benvenuto a Sinisa Mihajlovic. Tutto strettamente collegato come tempistiche. Ecco l'annuncio ufficiale sul sito della società di Via Aldo Rossi:

"Sinisa Mihajlovic, che ha firmato un contratto biennale, sarà il nuovo allenatore dell’A.C. Milan della prossima stagione sportiva.



La società gli augura buon lavoro e i migliori risultati."

Scelta condivisa da tempo, quella di Mihajlovic, immerso nell'atmosfera del club ormai da giorni, dopo il divorzio con la Sampdoria. Il serbo è al lavoro per ricostruire il Milan. Diversi gli innesti previsti nell'estate 2015. Jackson Martinez - aldilà delle parole del calciatore - è il profilo perfetto per il comparto d'attacco. L'attenzione è viva in ogni reparto, perché in casa rossonera si studiano mosse pesanti anche in mediana e nel reparto arretrato.