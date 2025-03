Italia, Vazquez: "Felice di aver scelto l'azzurro, mi metterò in mostra"

Franco Vazquez vuole mettersi in mostra. Almeno nell'amichevole con il Portogallo, il fantasista del Palermo vorrebbe giocare per imporsi anche in Nazionale. Il trequartista rosanero, è uno dei nuovi oriundi della Nazionale italiana di Antonio Conte e direttamente dal ritiro degli azzurri è intervenuto per parlare d questi giorni in azzurro: "Sono qui perchè spero di giocare, c'è tanta competizione in Nazionale, tanti campioni, però io lavoro giorno dopo giorno per farmi trovare pronto. Spero di giocare un po' contro il Portogallo e riuscire a mettermi in mostrra. In questi giorni il mister ha provato il 4-3-3 impiegandomi sulla destra ed è un ruolo che mi piace perchè posso rientrare e usare il mio piede, il sinistro, per calciare in porta o fare un assist. Se potessi scegliere, mi piacerebbe giocare vicino alla porta, dietro al centrocampista avversario, fra la linea difensiva e il centrocampo”.

Il fantasista italo-argentino del Palermo vuole ora ritagliarsi il suo spazio :"Conte ha visto i nostri allenamenti al Palermo, Iachini poi mi ha chiesto se mi sarebbe piaciuto giocare per l'Italia e ho risposto di sì, senza pensarci troppo. Aver scelto l'Italia è un motivo d'orgoglio ( nato in Argentina da madre italiana ndr) , è un piacere difendere questa maglia con tanta storia. Sono felice di essere qui, poi ovviamente se trovassi maggior spazio in campo lo sarei ancora di più. Ne sono rimasto sempre fuori . Vanno rispettate le opinioni di chiunque, io posso dire solo che mi sento italiano e sono felice di aver scelto l'azzurro. Inutile parlare ancora di questo argomento. Paulo Dybala ha sempre detto di voler giocare con l'Argentina, ancora è giovane e ha un futuro diverso rispetto al mio. Non gli ho detto niente in questo senso. La Juventus ha fatto un acquisto importante. È un giocatore con tanta qualità, che quest'anno ha fatto tanto bene. Gli auguro il meglio perchè prima di tutto è un amico, e prima che un calciatore è una grande persona. Al Palermo abbiamo fatto una stagione fantastica, abbiamo raggiunto gli obiettivi prima di quello che pensavamo. Io in particolare sono felice perchè ho fatto dieci gol, dieci assist, e credo che sia stata una stagione fantastica in tutti i sensi. Del mercato non voglio parlare, c'è una partita importante in azzurro ed eventualmente se ne parlerà solo dopo il Portogallo. Essere in una Nazionale così importante, che ha vinto quattro coppe del Mondo, ti dà una vetrina diversa però adesso voglio stare tranquillo, fare bene martedì prossimo, possibilmente giocare e poi andare in vacanza perchè è stata una stagione abbastanza lunga"