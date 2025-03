Ag. Jackson Martinez: "Milan destinazione gradita, ma c'è anche un'altra possibilità"

Torna a parlare l'agente di Jackson Martinez e lo fa a calciomercato.com. Ecco le sue dichiarazioni:

"Il Milan ci piace molto, è un top club, ma sul piatto della bilancia abbiamo anche l'offerta di un altro top club. Se è il Valencia? Non posso confermare che sia il Valencia, ma è sicuramente un top club. Se l'offerta del Milan è un quadriennale? Sì, si lavora su quella base. Dobbiamo rivederci con Galliani fra domani e dopodomani, ci sono ancora delle cose da sistemare, l'accordo non è ancora stato trovato. Fra il Milan e il Porto com'è la situazione? Non so, non prendo parte alle trattative fra le dirigenze."

Anche la Gazzetta dello Sport riporta le volontà del Milan. L'idea della società rossonera è di ricostruire la squadra partendo da un attacco super, formato proprio dal bomber del Porto e da Zlatan Ibrahimovic, cavallo di ritorno, pronto a lasciare Parigi.