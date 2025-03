Calciomercato: ecco i possibili colpi a parametro 0

Tra poco il mercato entra nel vivo, esaminiamo insieme a voi i possibili colpi di mercato a parametro 0, qualcuno simpaticamente l'ha chiamata zona Galliani vista l'abilità del A.D Milanista a prendere giocatori svincolati.

Nella lista dei possibili parametri 0 spiccano i nomi del portiere Brasiliano della Fiorentina Neto che è stato accostato alla Juventus, per Romero della Sampdoria si parla come di possibile sostituto di Carrizo all'Inter, per quanto riguardo il reparto difensivo luci su Mexes che qualcuno ha accostato al Napoli e Munoz per cui si parla di un forte interessamento del Milan.

A centrocampo Ledesma piace molto al Torino del presidente Cairo, in attacco invece Pazzini si dice vicinissimo al suo ritorno in Liguria sponda Sampdoriana, mentre Di Natale potrebbe chiudere la carriera li dove l'ha iniziata cioè ad Empoli.

Ecco a voi una lista dei possibili colpi di mercato per ruolo:

PORTIERI: Neto (Fiorentina) Romero (Sampdoria) Abbiati ( Milan)

DIFENSORI: Britos (Napoli), Mexes, Bonera, Abate (Milan), Ciani (Lazio) Munoz (Palermo) Braafheid (Lazio) Jonathan Campagnaro Felipe ( Inter)

CENTROCAMPISTI: Nigel De Jong (Milan) Vargas (Fiorentina) Aquilani (Fiorentina) Pizarro (Fiorentina) Ledesma (Lazio) Conti Cossu (Cagliari) Barreto (Palermo) Keita ( Roma) Lazzari ( Fiorentina) Muntari (Milan)

ATTACCANTI: Pazzini ( Milan) Di Natale ( Udinese) Brienza( Cesena) Tavano (Empoli) Coda (Parma) Cassano (Parma)

POSSIBILE FORMAZIONI SVINCOLATI (4-3-3)

NETO (FIO)

ABATE (MIL)

MEXES (MIL)

CAMPAGNARO (INT)

MUNOZ (PAL)

DE JONG (MIL)

AQUILANI (FIO)

LEDESMA (LAZ)

CASSANO (PAR)

PAZZINI (MIL)

DI NATALE (UDI)