Niang resta al Milan. Ecco la prima decisione di Sinisa Mihajlovic

M'Baye Niang farà parte della rosa del Milan nella prossima stagione. Dopo i sei mesi di prestito, molto positivi, al Genoa di Gasperini, il giovane attaccante francese ha fatto ritorno a Milanello. Dove è destinato a rimanere.

L'indicazione è arrivata direttamente da Sinisa Mihajlovic. Il prossimo allenatore del Milan ha chiesto espressamente a Galliani di trattenere il giovane attaccante per poterlo valutare sotto la propria guida tecnica. D'altra parte i mesi in rossoblu hanno dimostrato che nel giusto contesto e probabilmente nel giusto ruolo, Niang è in grado di dire la sua. .

La conferma di Niang al Milan nella stagione 2015/2016 è arrivata direttamente anche dal suo agente: "Il Milan vuole che M'Baye faccia parte del progetto di rinascita dei rossoneri. Il club conta su di lui e questa è una cosa fondamentale. C'è anche la volontà di prolungare. Siamo sono all'inizio dei negoziati, ma sia noi che il Milan vogliamo andare avanti insieme."