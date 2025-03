Ufficiale: Toni un altro anno al Verona

"Sono entusiasta di poter continuare questa fantastica avventura in gialloblù. Questa è la scelta giusta per me e la mia famiglia"

"Finché vivrò queste emozioni continuerò a giocare a calcio. Ho già voglia di iniziare la nuova stagione".

Con queste parole Luca Toni conferma la permanenza nella massima serie con la maglia del Verona. Toni a Verona ha trovato una seconda giovinezza, allontanando ritiro e pensione calcistica, quindi immaginiamo che entrambe le parti siano contente di proseguire insieme.

LA NOTA DEL CLUB

"Dopo mister Mandorlini, anche il bomber di Pavullo si proietta nel futuro gialloblù, per la soddisfazione del presidente Setti e della società. Per lui parlano i numeri: 44 gol segnati dal 2013 ad oggi, 22 solo nell'ultimo campionato. Il miglior goleador all time dell'Hellas nella massima serie è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera e della storia scaligera".

Il tweet apparso sul profilo social che annuncia il rinnovo: