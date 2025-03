Cambio programma in casa Avellino. Via Rastelli, arriva Tesser

Rastelli e L'Avellino divorziano ufficialmente, questo è quanto appreso dalle testate locali Irpine. Nella giornata di ieri il Patron Walter Taccone aveva garantito la sua riconferma stilando già un pre-contratto con un ritocchino economico, firmato dallo stesso allenatore, ma i patti non sono stati mantenuti.

Sempre nella giornata di ieri, il tecnico di Torre del Greco è riuscito a trovare un accordo economico con il Cagliari del presidente Giulini per un contratto triennale partendo da una base di ben 250 mila euro con aumento in caso di promozione. Dall'altra parte Taccone per trovare un accordo rescissorio ha fissato il prezzo a circa 150 mila euro, se non si dovesse trovare un'intesa da entrambe le parti, mister Rastelli resterà fermo 1 anno e a questo punto sarà legato ancora al sodalizio biancoverde.

Ora tra i totoallenatori citati in queste ore di vari cambiamenti, sembra averla spuntata su tutti Attilio Tesser, allenatore esperto e con un passato vincente. Ad Avellino con l'uscita di Rastelli finisce un ciclo importante durato tre anni, in questo momento sono ore importanti per la panchina dell'Avellino, infatti l'ex Ternana Tesser ha già lasciato Udine ed è in viaggio verso il capoluogo Irpino per un eventuale accordo. Vi terremo aggiornati in merito ad eventuali comunicazioni ufficiali da entrambe le società.