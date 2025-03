Milan, continua la ricerca delle stelle

Dopo l'accordo di massima raggiunto tra Mr. Bee e Berlusconi, ora anche Adriano Galliani si è messo al lavoro per cercare di riportare il Milan ai fasti di un tempo e il tour europeo è partito dal Portogallo.

L'ad rossonero ha incontrato il Porto per chiedere informazioni sull'esterno Brahimi e sul bomber Jackson Martinez ma, se per il primo la cifra richiesta di 50 milioni ha fatto ritirare subito l'interesse, per l'attaccante colombiano i 35 richiesti di clausola rescissoria non hanno fatto desistere la società rossonera che, insieme al fondo Doyen, è pronta a sferrare l'attacco decisivo.

Contatti avviati anche con il Monaco per il centrocampista Kondogbia per il quale la società monegasca chiede almeno una trentina di milioni. Sarebbe un investimento importante anche in questo caso ma il giovane francese ha già fatto vedere le sue doti in questa stagione e rimarrebbe un ottimo investimento anche in previsione futura.

Si sono invece raffreddate le piste che portano a Ibrahimovic visto che Raiola ha ribadito la volontà di rimanere a Parigi e a Mandzukic, al momento più vicino alla Juve. Per il centrocampo si continuano a monitorare le situazioni di Obiang e Soriano, richiesti dal tecnico Mihajlovic mentre oggi ha svolto le visite mediche Rodrigo Ely, la scorsa stagione in prestito ad Avellino. Nel roster a disposizione di Mihajlovic dovrebbe rimanere anche Niang, il cui procuratore ha ribadito la voglia sia del giocatore che della società di proseguire insieme dopo gli ottimi sei mesi al Genoa. Cantieri aperti in casa Milan e non resta che aspettare d'incominciare a intravedere la luce in fondo a un tunnel lungo due anni.