Dani Alves, niente Milan. Ufficiale il rinnovo con il Barcellona

Dani Alves-Barcellona, un matrimonio che prosegue quando in molti pensavano si sarebbe concluso in questa estate. Il terzino brasiliano ha infatti rinnovato il proprio contratto con i blaugrana. Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito dei catalani:

"FC Barcelona annuncia che Dani Alves ha accettato la sua proposta per il rinnovo del suo contratto, che scadeva il 30 giugno di quest'anno. Il nuovo accordo vincolante entrambe le parti sarà per altre due stagioni, fino al 30 giugno 2017, con la possibilità di una terza stagione supplementare. Tutto ciò significa che il brasiliano rimarrà per quella che sarà la sua ottava stagione con il club. E' arrivato da Siviglia nel 2008 a far parte del nuovo progetto sotto Pep Guardiola. Il terzino ha 343 partite per il Barça, più di ogni altro straniero nella storia del club. I suoi 19 titoli sono così suddivisi: 5 Liga, 3 Champions Leagues, 3 Coppe di Spagna, 2 Supercoppe Europee, 4 Supercoppe di Spagna e 2 Coppe del Mondo per Club. Lui fa parte del gruppo di sette giocatori che c' erano in entrambe le stagioni con "triplete" del club. L' ultimo è stato completato nei giorni scorsi a Berlino, il primo è quello della sua prima stagione al Barcellona, 2008-09, quando fu costretto a saltare la finale di Roma contro il Manchester United per squalifica."