Conte studia l'Italia anti-Croazia

Dopo aver perso Zaza e Barzagli per problemi fisici, Antonio Conte ha deciso di convocare Acerbi e Bonaventura per sostituirli. Il primo si è aggregato già ieri alla squadra, mentre il secondo è arrivato questo pomeriggio a Coverciano e si è subito sottoposto alla sessione di allenamento in preparazione per la gara contro la Croazia di Venerdi 12 Giugno, che si disputerà in quel di Spalato. La gara sarà valevole per le qualificazioni all'Europeo del 2016, con la nazionale di Nico Kovac che dovrà fare a meno del proprio faro a centrocampo, nonchè uno dei suoi giocatori più forti e rappresentativi, ovvero Luka Modric, che non è riuscito a recuperare per la gare contro l'Italia.



Nel frattempo ieri gli azzurri hanno cominciato ad attuare le prime tattiche anti-Mandzukic&co, con Mister Conter che ha alternato due tipi di modulo: 3-5-2 e 4-3-3. L'unico dubbio per l'ex allenatore della Juventus riguarda la fascia sinistra, dove si contendono una maglia da titolare Darmian e Pasqual, mentre al centro della difesa al posto di Barzagli dovrebbe giocare Ranocchia e in attacco ci sarà Pellè a rimpiazzare Zaza.

La formazione dovrebbe essere questa: (3-5-2) Buffon; Chiellini, Bonucci, Ranocchia; Darmian, Marchisio, Verratti, Parolo, Candreva; Immobile, Pellè.



Infine si rivedono in azzurro facce già note come quelle di Matri ed El Shaarawy, che proveranno a guadagnare posizioni nelle gerarchie di Conte, mentre per Nicola Sansone è la prima convocazione ufficiale nella nazionale maggiore.



I CONVOCATI: Portieri: Buffon (Juventus), Padelli (Torino), Sirigu (Paris Saint Germain),

Difensori: Astori (Roma), Acerbi (Sassuolo), Bonucci (Juventus), Darmian (Torino), De Sciglio (Milan), De Silvestri (Sampdoria), Moretti (Torino), Pasqual (Fiorentina), Ranocchia (Inter);

Centrocampisti: Bertolacci (Genoa), De Rossi (Roma), Marchisio (Juventus), Parolo (Lazio), Pirlo (Juventus), Soriano (Sampdoria), Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Candreva (Lazio), El Shaarawy (Milan), Gabbiadini (Napoli), Immobile (Borussia Dortmund), Matri (Juventus), Pellè (Southampton), Sansone (Sassuolo), Vazquez (Palermo), Bonaventura (Milan).