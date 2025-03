Conte, altri guai: si ferma anche Verratti

Non c'è due senza tre, ed in casa Italia, dopo gli stop forzati che hanno coinvolto Barzagli e Zaza, questa volta è il turno di Marco Verratti, che nella giornata di oggi si è dovuto fermare per un problema al polpaccio. Il centrocampista del Paris Saint Germain si unisce dunque alla lista di quei giocatori che potrebbero saltare l'importantissima sfida in Croazia, che si giocherà venerdì 12.

Problema muscolare la cui entità è ancora da valutare, ma le condizioni del centrocampista ex Pescara preoccupano e non poco. In vista della sfida che con ogni probabilità deciderà il primato del girone, Conte sembra dover far fronte all'emergenza e schierare un centrocampo altamente rimaneggiato come quello che scese in campo in Bulgaria.

Non solo. Conte dovrà valutare nelle prossime ore anche le condizione dei giocatori juventini, reduci dalle fatiche della finale di Champions League. Uno dei quali è Marchisio, non al meglio, che è costretto a lavorare a parte. In caso di forfait di Verratti e Marchisio, non sembrano mancare le alternative a Conte, che prepara una Nazionale con Bertolacci ed in alternativa Soriano in mediana.

Nel frattempo, al posto dell'infortunato Barzagli è stato convocato Acerbi, protagonista di un ottimo finale di stagione col Sassuolo. "Mi avevano detto di tenermi pronto e in effetti stamattina mi hanno confermato la convocazione - le parole del difensore del Sassuolo a 'Sky Sport' - Io cerco sempre di farmi trovare nelle condizioni migliori".