Bigon al Verona, è ufficiale

Sei anni nel Napoli di Aurelio De Laurentiis, ed è arrivata alla fine l’avventura di Riccardo Bigon al sud. Questo pomeriggio, attraverso un communicato nel suo sito ufficiale, il Presidente del Hellas Verona, Maurizio Setti, ha ufficializzato l’arrivo nel club gialloblù dell’ex-ds azzurro, che ha firmato un contratto valido per le prossime 3 stagioni.

“Verona - L'Hellas Verona FC comunica di aver affidato, a partire dal 1 luglio 2015, la direzione sportiva a Riccardo Bigon per le prossime tre stagioni.

Il Presidente Maurizio Setti e la società danno il benvenuto al nuovo direttore sportivo gialloblù e ringraziano Sean Sogliano e i suoi collaboratori per l’impegno e la professionalità dimostrata in questi anni di collaborazione, augurandogli le migliori fortune per il loro futuro professionale.”

Resta ancora da capire dove andrà Sean Sogliano, lui che per qualche settimane è stato accostato proprio al Napoli, che nel frattempo sembra di essersi garantito Cristiano Giuntoli, ex-Carpi.