Erano le "notti magiche" degli Azzurri ma fu anche la notte magica del Camerun che battè l'Argentina di Maradona nella partita inaugurale dei mondiali Italiani del 1990, in quel Camerun spiccava la stella di Roger Milla ormai 38enne.

La partita terminò 1 a 0 per i Camerunesi, grazie al goal di testa di François Omam-Biyik, per la cronaca il Camerun resistette anche in nove uomni dopo le espulsioni di André Kana-Biyik ed Massing.

Il video della partita: