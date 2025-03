Milan, il comunicato di Mr Bee: "La società rimane sotto il controllo di Berlusconi"

Mr. Bee Taechaubol, meglio conosciuto come Mr. Bee con un duro comunicato ufficiale ha smentito molti organi di informazione per alcune indiscrezioni riportatre sulla lunga trattativa: "Continuo a leggere su alcuni organi di informazione italiani ricostruzioni giornalistiche e retroscena che non sono corrispondenti alla verità dei fatti. Inoltre, mi si attribuiscono in maniera del tutto arbitraria intenzioni che sono invece lontane dalla mia volontà. Smentisco inoltre di aver espresso giudizi sul mercato, il settore tecnico e sportivo che competono al presidente Berlusconi ed ai suoi collaboratori. Mi preme inoltre precisare che il signor Pablo Dana, intervistato oggi sui quotidiani “La Repubblica” e “Gazzetta”, non mi rappresenta, non ha alcun titolo a parlare a nome mio. Mi preme ribadire quanto è già noto e cioè, come scritto nel comunicato congiunto con Fininvest, che il Milan rimane sotto il controllo del presidente Silvio Berlusconi, che resta non solo la guida del Milan ma anche la mia. L’operazione che ci ha visto protagonisti è un successo per il presidente Berlusconi e per il Milan il cui brand, grazie al mio ingresso nella società, potrà affermarsi ancora di più sul mercato asiatico.In queste otto settimane, periodo di collaborazione in esclusiva, non rilascerò alcuna intervista. Questo è il tempo del lavoro non delle parole".