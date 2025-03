Italia, le scelte di Di Biagio in vista dell'Europeo under-21

Di Biagio ha ufficializzato i suoi 23, che dal 17 Giugno in Repubblica Ceca cercheranno di portarsi a casa l'Europeo under-21, obiettivo più che possibile visto l'alto livello della rosa degli azzurrini. Resteranno a casa Murru, Dezi, Verre e Longo, che hanno svolto con la squadra il raduno, ma che Di Biagio non ha ritenuti necessari per il "viaggio" in Repubblica Ceca.

VITTORIA CONTRO LA BERETTI DELL'INTER: L'Italia Under 21 batte 1-0 in amichevole la Beretti dell'Inter grazie ad un gol dell'avellinese Trotta su assist di Biraghi. Una vittoria non eclatante, ma giustificata dalle parole di Di Biagio, il quale ha ammesso di aver voluto fare degli esperimenti in vista dell'Europeo : "Le risposte che cercavo sono arrivate dagli allenamenti, non certo da questa partita. Sono stati quattro giorni importanti in cui abbiamo potuto stare insieme e lavorare. C’è da migliorare, chiaro. Ma tutti in questi giorni hanno dato il cento per cento mettendomi dei dubbi. E quando ci sono dubbi significa che tutti hanno lavorato molto bene. Izzo e Rugani? Non serviva vederli oggi, quanto mi hanno fatto vedere in questi giorni di ritiro mi basta. Ho dovuto fare degli esperimenti, come provare Belotti esterno del tridente. Noi partiamo con una certezza, che è la difesa a 4. Poi dobbiamo essere bravi a saper cambiare sistema anche a partita in corso. Il modulo di partenza resta quello che ci ha portato fin qui, perché c’è poco tempo per provare soluzioni nuove e noi dobbiamo ripartire dalle certezze. Chiaro che oggi i meccanismi non sono ancora al top, le gambe erano pesanti per i carichi di questi giorni. Ma questo adesso non è un problema. Gli obiettivi che avevo per questa prima parte di ritiro li ho raggiunti, facendo lavorare di più chi magari durante l’anno ha giocato meno e deve ritrovare il top della forma".



I 23 UFFICIALI: Portieri: 1 Bardi (Chievo Verona), 20 Leali (Cesena), 14 Sportiello (Atalanta);



Difensori: 12 Barba (Empoli), 13 Bianchetti (Spezia), 3 Biraghi (Chievo Verona), 17 Izzo (Genoa), 6 Romagnoli (Sampdoria), 5 Rugani (Empoli), 2 Sabelli (Bari), 22 Zappacosta (Atalanta);



Centrocampisti: 16 Baselli (Atalanta), 18 Battocchio (Virtus Entella), 15 Benassi (Torino), 21 Cataldi (Lazio), 4 Crisetig (Cagliari), 8 Sturaro (Juventus), 7 Viviani (Latina);



Attaccanti: 9 Belotti (Palermo), 10 Berardi (Sassuolo), 11 Bernardeschi (Fiorentina), 19 Trotta (Avellino), 23 Verdi (Empoli).