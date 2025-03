Montella, prendere o lasciare? Della Valle pressa l'aeroplanino

"La Società è in attesa di essere messa a conoscenza della chiara posizione del Suo allenatore Montella, nel rispetto degli accordi a suo tempo presi e della correttezza finora tenuta. Riteniamo che per il rispetto che tutti dobbiamo alla maglia e ai nostri tifosi sia indispensabile definire la situazione e non si possa temporeggiare ulteriormente".

Un comunicato freddo e schietto, quasi distaccato e deluso, da parte del patron della Fiorentina Andrea Della Valle stanco di attendere una risposta sul futuro da parte del suo allenatore Vincenzo Montella. Ciò che si legge tra le righe del comunicato del presidente viola è sicuramente l'essere indispettito del numero uno viola per l'indecisione dimostrata fino ad oggi dall'aeroplanino.

Cosa c'è dietro questa lunga attesa? Che Montella e la piazza viola non si siano lasciati al meglio, dopo l'eliminaziona dall'Europa League è cosa nota. Tuttavia, le ultime giornate e la conquista della quarta posizione in campionato, avevano fatto riaccendere la scintilla d'affetto del popolo gigliato nei confronti del mister napoletano. Indecisione dovuta al rapporto con la piazza, oppure c'è altro?

Alla base del continuo slittamento della scelta potrebbe anche esserci un'attesa, questa volta da parte del tecnico, della panchina dei suoi sogni, quantomeno geograficamente parlando: Montella ha sempre dichiarato di voler allenare il Napoli e sarebbe ansioso di conoscere le mosse del patron De Laurentiis per prendere la sua definitiva decisione.

Al centro di questo tram tram, Della Valle ha preso la palla al balzo per non restare a mani vuote qualora l'attuale allenatore dovesse decidere all'improvviso di lasciare la piazza toscana. Una decisione che sembrava oramai prossima ad esser presa, si protrae ancora di giorno in giorno, con la Fiorentina che però è stufa di restare a guardare. Quindi, Vincenzo, prendi o lasci?