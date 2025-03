Europei Under 21, Italia: i pre-convocati di Di Biagio

Arrivano puntuali le pre-convocazioni del cittì della nazionale italiana Under 21 Luigi Di Biagio, che in vista degli Europei di categoria che si terranno in Repubblica Ceca, ha convocato ventisette calciatori che in questi gionri, fino a domenica, si giocheranno un posto valido per la chiamata definitiva. Il Commissario Tecnico ha deciso, dunque, di rinunciare a Mattia De Sciglio e Stefan El Shaarawy, quasi mai protagonisti con il gruppo formato da Di Biagio.

Entro domenica, quindi, l'allenatore degli azzurrini sarà chiamato ad effettuare i quattro tagli. Certi della convocazione sembrano i tre portieri. Maggiori sono i dubbi in difesa, dove uno, o forse due tra Murru, Izzo e Sabelli potrebbero essere a rischio taglio. Anche un centrocampista è di troppo (Verre?), oltre a Dezi che dovrebbe fare le valigie per tornare a casa. Di Biagio penserà e ripenserà alla squadra da mandare in campo, studiando a fondo le ampissime possibilità che offre la rosa azzurra. 4-3-3, 4-2-3-1, l'Italia vaglia le possibilità in vista dell'Europeo, con l'obiettivo comunque stabilito già da tempo.

Queste le parole di Di Biagio in vista del raduno: “Non firmerei per arrivare alle Olimpiadi solo come quarto. Abbiamo tutte le possibilità per raggiungere il massimo obiettivo, in questo biennio siamo cresciuti moltissimo. Chi sarà il portiere titolare? Valuteremo un po’ tutto, ho certezze con tutti e tre”.

Questo l'elenco dei convocati.

Portieri: Bardi (Chievo Verona), Leali (Cesena), Sportiello (Atalanta). Difensori: Barba (Empoli), Bianchetti (Spezia), Biraghi (Chievo Verona), Izzo (Genoa), Murru (Cagliari), Romagnoli (Sampdoria), Rugani (Empoli), Sabelli (Bari), Zappacosta (Atalanta). Centrocampisti: Baselli (Atalanta), Battocchio (Entella), Benassi (Torino), Cataldi (Lazio), Crisetig (Cagliari), Dezi (Crotone), Sturaro (Juventus), Verre (Perugia), Viviani (Latina). Attaccanti: Belotti (Palermo), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Fiorentina), Longo (Cagliari), Trotta (Avellino), Verdi (Empoli).