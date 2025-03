Di Francesco - Sassuolo: c'è il rinnovo

Eusebio Di Francesco ed il Sassuolo: la storia continua. Il buon lavoro svolto dall'ex centrocampista della Roma gli è valso il rinnovo del contratto. A confermarlo è stato lo stesso club neroverde attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale nel primo pomeriggio: "L’U.S. Sassuolo Calcio, in un’ottica di continuità e crescita costante, comunica di aver prolungato fino a Giugno 2017 il contratto con Mister Eusebio Di Francesco".

La squadra neroverde del patron Squinzi conferma dunque il tecnico ex Pescara e dà un segnale di continuità al progetto della squadra emiliana in vista del futuro. Dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno nelle ultime giornate, quest'anno un ulteriore passo di crescita della squdara di Di Francesco, che però ha peccato di maturità e continuità.

Questi gli aspetti sui quali il tecnico, ex calciatore della Roma, dovrà lavorare il prossimo anno, quando però dovrà far fronte alle assenze, probabili, di Zaza e Berardi, destinati a lasciare l'Emilia Romagna per lidi ben più prestigiosi. Staremo a vedere le decisioni della Juventus in tal senso, ma il destino neroverde è segnato.

Di Francesco viene così depennato dalla lista di quegli allenatori che si scambieranno posizioni in estate sulle panchine delle squadre di Serie A. Il giovane allenatore del Sassuolo era stato accostato alle pachine di Fiorentina e Sampdoria, ovemai Montella e Mihajlovic dovessero lasciare le rispettive squadre.

Di Francesco ed il Sassuolo: un matrimonio che proseguirà ancora per due anni.