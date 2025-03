Fiorentina: Per Alonso e Babacar presto la firma del rinnovo

"Prima di andare in vacanza sicuramente firmeremo il contratto" . Khouma El Babacar, intervenuto ieri sera alla festa per i 50 anni del violaclub Viesseux, ha tranquillizzato i tifosi viola sulla questione rinnovo: "Possiamo dire che ci siamo, sta per arrivare una buona notizia. Il mio infortunio non e' stata una bella cosa, poteva andare meglio ma purtroppo il calcio e' questo. Dobbiamo gia' pensare al prossimo anno e dare il massimo. Contro il Siviglia ero piu' sudato io in tribuna che i miei compagni in campo, purtroppo e' andata come sappiamo, ma adesso dobbiamo dare tutto per il futuro. Vogliamo fare un altro grande campionato nella prossima stagione"

Lo ha seguito a ruota Marcos Alonso anche lui ospite del viola club Viesseux:" Speriamo che il Napoli perda e che noi vinciano, arriveremmo quarti e penso che lo meritiamo per quanto abbiamo fatto. C'e' delusione perche' dopo una grande stagione meritavamo di vincere un trofeo. Il mio futuro? Resto qui"