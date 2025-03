Verona, Sogliano: "Hellas addio". Staffetta ds sull'asse Verona-Napoli

L'addio tra il Verona e il ds Sogliano era ormai nell'aria da giorni. Ieri poi, dopo le parole di ringraziamento del presidente Setti, era lecito attendersi solo l'ufficialità.

Ufficialità che è arrivata proprio pochi minuti fa, attraverso un Tweet dell'Hellas Verona: "Sogliano: Grazie a tutti, sono stati tre anni stupendi. Con la Juve sarà la mia ultima partita da direttore sportivo gialloblù". Sean Sogliano ha, poi, parlato in conferenza stampa, come riportato da HellasLive.it, ripercorrendo gli anni della sua avventura con i gialloblu: "Oggi sono qui per salutare tutti. Prima voglio solo precisare che il Verona in questi due anni di Serie A è stata tra le società che ha spese meno. Le operazioni sono state condivise sia dalla parte amministrativa che dalla parte tecnica. Il 24 agosto 2012 è stata la mia prima partita con il Verona, e quella di sabato contro la Juventus sarà la mia ultima gara. Questo percorso mi rende orgoglioso e vale più di tante parole che io possa dire, sono stati tre anni molto intensi, di grandi soddisfazioni e emozioni che ho sempre condiviso con tutti i tifosi. La mia scelta non è frutto di accordi intrapresi con altre società. È stato un percorso molto bello, ringrazio tutti, il Presidente e la società che hanno puntato su di me tre anni fa. Ringrazio tutti i tifosi e auguro al Verona il meglio e di continuare ad ottenere grandi risultati nei prossimi anni".

Per quanto concerne il futuro, le strade della società e del direttore sportivo sembrano ancora incrociarsi. Indiscrezioni di mercato molto fondate parlano di un possibile passaggio di testimone di ds sull'asse Napoli - Verona. Stamattina, infatti, De Laurentiis ha annunciato l'addio di Riccardo Bigon che, potrebbe approdare al Verona ed, essere sostituito al Napoli proprio da Sogliano.