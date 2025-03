Serie A, le designazioni arbitrali della 38esima Giornata. C'è Rocchi per Napoli - Lazio

Domenica si conclude la Serie A 2014/2015, con la Juventus che porterà a casa il 31° Scudetto della sua storia, il quarto consecutivo. Con le retrocessioni già decise, la 38^ Giornata decreterà la terza classificata, una tra Napoli e Lazio, che si giocheranno tutto negli ultimi 90 minuti della stagione. Per questa decisiva sfida è stato scelto l'arbitro Rocchi, forse il più affidabile dopo Rizzoli, anche se i precedenti non sono proprio dei migliori.

Per quanto riguarda la corsa Europa League, la Fiorentina è certa della qualificazione, mentre non si può dire lo stesso per il Genoa, che non ha avuto la concessione della licenza Uefa. Spera quindi la Samp che ha bisogno di 1 punto per confermare il settimo posto, che basterebbe per centrare i preliminari di Europa League, a discapito dei "cugini" rossoblu. A Firenze ci sarà il signor Valeri, mentra a Genoa per Samp-Parma ci sarà il signor Massa.

Di seguito l'elenco completo con tutte le designazioni:

Verona-Juventus (Sabato ore 18): Di Bello;

Atalanta-Milan (Sabato ore 20.45): Pinzani;

Cagliari-Udinese (Domenica ore 18): Manganiello;

Fiorentina-Chievo (Domenica ore 20.45): Valeri;

Inter-Empoli (Domenica ore 20.45): Damato;

Napoli-Lazio (Domenica ore 20.45): Rocchi;

Roma-Palermo (Domenica ore 20.45): Nasca;

Sampdoria-Parma (Domenica ore 20.45): Massa;

Sassuolo-Genoa (Domenica ore 20.45): Cervellera;

Torino-Cesena (Domenica ore 20.45): Di Paolo.