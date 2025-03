Ancelotti - Milan ancora nulla di fatto

Prosegue in maniera serrata il corteggiamento di Adriano Galliani nei confronti di Carlo Ancelotti ma, nonostante i vari pranzi e cene consumati in questi ultimi due giorni, non si è ancora arrivati a una risposta definitiva.

Le possibilità che il tecnico di Reggiolo accetti di tornare al Milan sono ridotte al lumicino perchè vorrebbe fermarsi un anno dopo l'esonero dal Real Madrid oppure aspettare una chiamata da Manchester sponda City o da Monaco di Baviera dove Guardiola non sembra certo di rimanere un altro anno in terra tedesca. Domani a mezzogiorno ci sarà l'ultima puntata di questa telenovela con il Milan che, in caso di risposta negativa, dovrà cercare un altro allenatore per la prossima stagione con le quotazioni di Montella in forte rialzo mentre appaiono più difficili le piste che portano ad Antonio Conte e Unai Emery.