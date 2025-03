Milan, Galliani a casa Atletico

Proseguono gli incontri di Adriano Galliani in terra madrilena e se ieri sera era stato il turno di Ancelotti, oggi a pranzo è il momento dell'Atletico Madrid dove l'ad rossonero chiederà informazioni sul centrocampista Mario Suarez, assistito dallo stesso procuratore di Diego Lopez, ma soprattutto sull'attaccante croato classe '86 Mario Mandzukic che in Spagna danno in uscita dalla squadra di Simeone e che è da sempre un pallino dei dirigenti milanisti.

Senza dimenticare il fatto che Milan e Atletico Madrid hanno ancora in ballo il discorso riguardante Cerci che dovrebbe rientrare a Madrid per poi essere girato in prestito o a titolo definitivo in un'altra squadra. Dopo l'incontro a casa Atletico, Galliani in serata sarà ospite di Carlo Ancelotti nella sua villa madrilena dove tenterà ancora una volta di convincere il tecnico di Reggiolo a tornare a Milanello anche se le voci che filtrano non lasciano molto ottimismo. Ancelotti dovrà dare una risposta definitiva entro giovedì sera visto che poi partirà per Vancouver la mattina seguente. Berlusconi ha riferito durante il suo tour elettorale che se Ancelotti non accettasse la corte di Galliani, sono già pronte quattro alternative ovvero Emery, Conte, Montella e Sarri.