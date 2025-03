Maradona: "Blatter dittatore, Fifa parco giochi corrotto"

Altro duro attacco da parte di Diego Armando Maradona nei confronti del presidente uscente della Fifa Sepp Blatter. L’ex Pibe de oro non le manda a dire in uan lettera pubblicata sul Daily Telegraph. “Sotto la guida di Blatter la Fifa è diventata una disgrazia e un doloroso imbarazzo per quelli di noi che tengono profondamente al calcio”

Joseph Blatter venerdì prossimo a Zurigo - salvo clamorose sorprese - sarà confermato alla guida della Fifa con il quinto mandato consecutivo. L'unico avversario del 79enne dirigente svizzero, in sella dal 1998, è Ali bin Al-Hussein, terzo figlio del re di Giordania Hussein :“un’assurdità nel 2015: non è più accettabile nei paesi democratici. Né lo è nelle Nazioni unite o nella maggior parte delle organizzazioni internazionali, oggi. Ma in qualche modo per la Fifa è ok. Abbiamo un dittatore a vita. Quando chiedo perché così tante persone credono che Blatter ce la farà di nuovo la risposta è sempre la stessa ha ottenuto il sostegno con anni di leadership anti-etica, favori e finanziamenti. Mentre Ali bin al Hussein sarebbe un grande presidente della Fifa. Ha tutto ciò che serve per il ruoloC’è una malata ammirazione nei suoi confronti, quasi come quella che viene concessa a un vecchio mafioso che in qualche modo è riuscito a rimanere fuori di prigione. Perché accettiamo passivamente questa corruzione? Quando è troppo è troppo. Vogliamo indietro il nostro gioco”. In un'intervista al giornale francese L'Equipe, Michel Platini, che della Fifa è vicepresidente, oltre a essere presidente dell'Uefa, ha detto che finché sarà guidata da Sepp Blatter la federcalcio mondiale continuera' a "calare di credibilit: "Finché sarà guidata da lui la Fifa continuerà a perdere credibilità,non ha grandi progetti per il suo quinto mandato quadriennale e non è credibile quando fa appello a una missione da completare". Michel Platini e Diego Maradona uniti contro Joseph Blatter.