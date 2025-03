Serie A, 38a giornata: Juventus e Milan sabato

La Lega ha diffuso il programma del 38esimo turno: due partite sono state anticipate a sabato e una alle 18 di domenica. Hellas Verona-Juventus si giocherà sabato 30 maggio alle ore 18, mentre Atalanta-Milan prenderà il via sabato alle 20.45. Cagliari-Udinese, infine, è stata anticipataalle 18 di domenica e poi tutto il resto del programma così come stabilito a inizio stagione. Alle 20.45 quindi scenderanno in campo: Fiorentina-Chievo, Inter-Empoli, Napoli-Lazio, Roma-Palermo, Sampdoria-Parma, Sassuolo-Genoa, Torino-Cesena

Ecco di seguito il quadro completo della 38esima giornata.

Sabato 30 maggio 2015 ore 18.00: HELLAS VERONA – JUVENTUS

Sabato 30 maggio 2015 ore 20.45: ATALANTA – MILAN

Domenica 31 maggio 2015 ore 18.00: CAGLIARI – UDINESE

Domenica 31 maggio 2015 ore 20.45: FIORENTINA – CHIEVO VERONA

Domenica 31 maggio 2015 ore 20.45: NAPOLI – LAZIO

Domenica 31 maggio 2015 ore 20.45: ROMA – PALERMO

Domenica 31 maggio 2015 ore 20.45: SAMPDORIA – PARMA

Domenica 31 maggio 2015 ore 20.45: SASSUOLO – GENOA

Domenica 31 maggio 2015 ore 20.45: TORINO – CESENA