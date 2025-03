Serie A, le probabili formazioni delle sfide delle 15

La Serie A è prossima a chiudere i battenti ed in vista dello striscione del traguardo il gruppo delle squadre della massima serie italiana viaggiano ad andatura costante e con la mente già alle vacanze estive ed al prossimo anno. Pochi, ad essere sinceri, i motivi di interesse che si legano alle quattro sfide in programma alle ore 15. Fatta eccezione per Palermo-Fiorentina, nella quale i viola si giocano un posto in Europa. Sugli altri quattro campi non si giocherà per fini di classifica, bensì per raggiungere obiettivi personali, vedi Di Natale, in corsa per scalare sempre più le vette della classifica marcatori all-time, e Toni, che corre per vincere il titolo di capocannoniere di Serie A.

Queste le probabili formazioni delle quattro sfide.

Cesena-Cagliari

Cesena (4-3-1-2): Agliardi; Volta, Capelli, Lucchini, Renzetti; De Feudis, Cascione, Tabanelli; Brienza; Defrel, Djuric.

Cagliari (4-3-1-2): Brkic; Balzano, Diakitè, Rossettini, Murru; Dessena, Crisetig, Ekdal; Joao Pedro; Cop, Farias

Chievo Verona-Atalanta

Chievo Verona (4-4-2): Bardi; Frey, Dainelli, Cesar, Biraghi; Schelotto, Radovanovic, Izco, Birsa; Meggiorini, Paloschi.

Atalanta (4-3-2-1): Sportiello; Zappacosta, Masiello, Biava, Del Grosso; Grassi, Cigarini, Baselli; Moralez, Gomez; Rosseti.

Parma-Hellas Verona

Parma (4-5-1): Mirante; Cassani, Mendes, Feddal, Gobbi; Varela, Mauri, Jorquera, Nocerino, Ghezzal; Palladino

Hellas Verona (4-3-3): Rafael; Sala, Marquez, Moras, Pisano; Obbadi, Tachsidis, Hallfredsson; Jankovic, Toni, Fernandinho.

Udinese-Sassuolo

Udinese (4-3-1-2): Karnezis; Widmer, Danilo, Bubnjic, Piris; Guilherme, Allan, Badu; Kone; Perica, Thereau.

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Fontanesi, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Biondini, Magnanelli, Taider; Berardi, Zaza, Sansone.