Berlusconi: "Se il Real lo licenzia Ancelotti tornerà al Milan"

Silvio Berlusconi, intervenuto a NapoliTV si è sbilanciato definitivamente: il Milan vuole Carlo Ancelotti:. "Io non sono per i ritorni, ne abbiamo già avuti in passato e non hanno funzionato. Però sono legato a Carletto da una forte amicizia personale. Avrà anche degli assistenti personali che lo asseconderanno. Credo che sarà un ritorno positivo. Se il Real lo lascerà libero ci sarà il suo ritorno al Milan".

Ricordiamo che Ancelotti, il cui contratto con il club merengue scadrà il 30 giugno 2016, potrebbe essere esonerato oggi dal presidente Perez durante la riunione del consiglio direttivo madridista.