Fiorentina: l'Europa League da difendere ed un occhio all'anno che verrà

La stagione è quasi conclusa e gli obiettivi, realistici o meno che fossero, sono sfumati a prescindere da quella che sia la "dimensione viola". Resta però da difendere un quinto posto che vuol dire Europa League. Un posizionamento da difendere dagli assalti di Genoa, Sampdoria, Inter e Torino; una concorrenza agguerrita che non mollerà fino all'ultima giornata.

Il prossimo anno dicevamo. Pieno di incognite, come a Firenze non succedeva da tempo. La prima, ovviamente, riguarda il nome dell'allenatore. Come ogni finale di stagione impazzano le voci sui possibili successori di Montella: da Maran a Spalletti passando per Di Francesco ma l'ipotesi di una riconferma dell'Areoplanino non è da escludere. Dopodichè i rumors si spostano sulla rosa della squadra, tra possibili conferme e addii più o meno eccellenti. Neto, come già sappiamo, ha le valigie pronte da tempo con Tatarusanu pronto a prenderne il posto. Negli ultimi giorni, però, si è fatta largo un'ipotesi stuzzicante che vorrebbe la dirigenza viola sulle tracce dell'esperto estremo difensore Roman Weidenfeller, attualmente in forza al Borussia Dortmund nonchè Campione del Mondo in carica con la Germania di Joachim Löw. Gli altri nomi affianchiati ai viola sono quelli di Storari (Juventus), Scuffet (Udinese) e Rafael (Verona). Vedremo quelli che saranno gli sviluppi. Per quanto riguarda la difesa circolano i nomi di Benalouane (Atalanta), De Maio (Genoa), Abate (Milan), Maksimovic (Torino) anche se il vero "colpo" sarebbe l'arrivo di Darmian su cui, però, la concorrenza è molto forte. In mezzo al campo quasi certa la partenza di Aquilani con Badeji tentato dalle sirene russe (Cska Mosca) e tedesche (Borussia Mönchengladbach). I nomi che circolano per sostituirli e dare manforte a Pizarro e Borja Valero sono quelli di Ekdal (Cagliari), Inler e Jorginho (Napoli) oltre a Bertolacci (Genoa), la prima scelta per Vincenzo Montella. Davanti, dopo la conferma di Babacar e Gilardino e l'addio di Diamanti il sogno si chiama Ciro Immobile. L'operazione che porterebbe a Firenze l'attacante partenopeo, però, è legata alla cessione di Mario Gomez per cui si prospetta un probabile ritorno in Bundesliga.