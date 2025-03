Di Francesco allontana le pretendenti: "Resto al Sassuolo"

Il Sassuolo scenderà in campo a Udine per l'ultima trasferta della stagione. Così Eusebio Di Francesco in conferenza stampa:" "Vogliamo portare a casa più punti possibili ci aspettano due partite di prestigio che ci consentiranno di alzare l'asticella e migliorare la classifica. L'Udinese ha avuto alti e bassi, come il Sassuolo, ma pensiamo a noi stessi. Abbiamo avuto problemi perché non avevano giocatori adeguati a coprire certi ruoli poi è venuto fuori Fontanesi che si è adattato benissimo a fare il terzino destro. Ha qualità importanti. Scenderà in campo la miglior squadra possibile ma cambierò qualcosa per forza, Brighi ha la febbre, Vrsaljko tornerà in gruppo martedì. Metteremo comunque in campo le nostre qualità, il gruppo si è allenato bene".

Eusebio Di Francesco è uno degli allenatori più ricercati della Serie A. A lui pensano Sampdoria e Fiorentina, ma il suo futuro resta ancora in bilico. Queste le sue parole: "La prossima settimana si deciderà il mio futuro, ma ci sono altissime possibilità che rimanga qui"