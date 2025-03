Sassuolo, Di Francesco: "Vogliamo migliorare la nostra classifica"

Il tecnico del Sassuolo Eusebio Di Francesco ha parlato in vista del lunch match contro il Milan di domani. Partita che vale poco o nulla per la classifica (emiliani già salvi da diverse settimane e rossoneri fuori dall'Europa), ma il Sassuolo proverà a fare lo sgambetto al Milan: "Vogliamo migliorare la nostra classifica, dato che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo - ha dichiarato in conferenza stampa- Vogliamo i tre punti, è una partita di prestigio e noi la vogliamo giocare nel migliore dei modi. Dobbiamo pensare a noi stessi, con gli atteggiamenti giusti sono convinto che domani potremo fare una grande gara, interpretando al meglio il nostro modo di fare calcio e cercando di divertirci. Ultimamente siamo stati troppo legati al risultato, in questo momento voglio che la squadra scenda in campo spensierata".

Qualche parola sui rossoneri che hanno sconfitto nell'ultimo turno la Roma: "Hanno fatto un'ottima prestazione contro la Roma, sono stati compatti - commenta il mister neroverde - sarà per noi difficile ma anche loro si troveranno davanti un Sassuolo che ha voglia di fare bene davanti ai propri tifosi". Chiusura sul futuro "Del futuro ne dobbiamo parlare - dice Di Francesco - ci incontreremo in settimana per definire gli obiettivi della società. Ci sono aspetti che vanno aldilà del contratto, valuteremo le ambizioni di tutti e due, sia quelle del club sia le mie".

Giorgio Squinzi, il Patron del Sassuolo, ha parlato del suo "derby personale: "Tutti sanno che sono milanista ma la mia raccomandazione ad Eusebio e alla squadra è una sola: non fatevi dei problemi!"