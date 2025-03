Conte alla Juve: "Complimenti, premiato il lavoro di Allegri, giocatori e dirigenti"

"Complimenti alla Juventus per il traguardo raggiunto grazie all'ottimo lavoro svolto da Allegri, dai calciatori e dai dirigenti".

Era forse il commento più atteso, quello dell'ex allenatore della Juventus che non è mai riuscito a portare la sua squadra alla tanto ambita finale di Champions League. Antonio Conte, attuale commissario tecnico dell'Italia, ha affidato all'Ansa le sue prime parole di congratulazioni nei confronti della rosa e della società bianconera per la conquista della finale di Berlino dopo l'impresa del Bernabeu.

Non solo. Il cittì analizza, ad ampio raggio, anche il percorso delle altre squadre italiane nelle competizioni europee, esaltando il cammino del Napoli e della Fiorentina in Europa League: "Dobbiamo essere orgogliosi del cammino dei nostri club a livello internazionale, siamo riusciti a conquistare l'accesso alla finale di Champions League ed a portare due squadre alla soglia della finale di Europa League. Complimenti innanzitutto alla Juventus, per il traguardo raggiunto grazie all'ottimo lavoro svolto da Allegri, dai calciatori e dai dirigenti. Complimenti che voglio estendere anche a Napoli e Fiorentina, che hanno comunque contribuito con i loro ottimi risultati a riportare l'Italia nei posti che contano a livello europeo".