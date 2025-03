VIDEO - Perugia, vittoria playoff: Carpi battuto 2-0

Una vittoria che vale i playoff. Allo stadio "Renato Curi" di Perugia, per l'anticipo di Serie B, arrivava il Carpi di Castori, oramai sazio della promozione ottenuta assieme al primo posto matematico. La squadra romagnola si presenta in Umbria senza motivazioni, ed in campo si vede. La fame dei padroni di casa fa la differenza: gli uomini di Camplone arrivano primi sulla palla, vincono ogni contrasto e, alla fine, ottengono il meritato successo che gli garantirà il piazzamento per la postseason. I due gol, di Ardemagni (dopo una discesa strepitosa di Verre) e di Falcinelli nel primo quarto d'ora di gioco, lanciano gli umbri alla conquista dei tre punti, oltre a mandare un segnale agli ospiti che per stasera non c'era possibilità di replica.

Grazie a questo successo il Perugia sale a quota 63, garantendosi quantomeno il sesto posto in classifica in attesa della gara di domani dello Spezia.

Questi i gol che hanno deciso il match.