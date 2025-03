Derby di Roma, decisione rinviata

Si dovrà ancora attendere qualche giorno per conoscere l'esito della decisione della Lega Calcio riguardo lo spostamento della data del derby. Attraverso quanto appreso da fonti vicine al Gabinetto del Prefetto, la redazione di romanews fa sapere che la decisione finale arriverà soltanto nei prossimi giorni (forse inizio settimana prossima) quando ci sarà la riunione tecnica tra le parti in causa (le autorità di pubblica sicurezza, la Questura e le forze di Polizia) che valuteranno se ci sono tutte le condizioni per lo spostamento del match a lunedì 25 maggio.

Secondo quanto trapelato nella giornata di oggi, la società biancoceleste avrebbe chiesto in maniera ufficiosa se ci fossero le possibilità di chiedere lo spostamento della gara di uno o due giorni. Inizialmente la partita era in calendario per domenica 24 alle ore 15, per garantire un maggiore controllo dell'ordine pubblico, mentre la Lazio ha chiesto di spostare la gara di circa 24 ore, a lunedì alle 18 oppure a martedì, sempre alle ore 18. L'ora tarda non garantirebbe un deflusso degli spettatori regolare, in quanto la gara terminerebbe con il calare del sole e con una visibilità notevolmente ridotta, problema non da poco per una gara considerata a rischio.

Nel frattempo in città sorgono le prime polemiche tra tifoserie, con la rappresentanza della Roma che avrebbe chiesto al presidente Pallotta di opporsi allo slittamento della gara. Non solo: giocare di lunedì, giorno feriale in una città che ci mette pochissimo ad essere messa in ginocchio dal traffico, potrebbe obbligare molti tifosi a disertare lo stadio. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e in che data si giocherà la gara, fatto sta che questo derby è già iniziato all'insegna delle polemiche.