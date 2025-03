Ranking Uefa: la Juventus fa volare l' Italia

La Juventus con l'impresa di Madrid (dal punto di vista numerico, vale 0,333 punti) dà un'altra spinta all'Italia nel Ranking Uefa,ma la doppia eliminazione di Napoli e Fiorentina non ci consente di fare un ulteriore balzo in avanti: il nostro paese in questa stagione ha guadagnato punteggio ponendo così le basi per un sorpasso all' Inghilterra. Chiuderemo il 2014-2015 saldamente al quarto posto in classifica: la Spagna sta dominando la scena considerando che ha piazzato due finaliste nelle due competizioni e nel ranking assoluto per nazioni (quella comprensiva della somma dei coefficienti che vanno dalla stagione 2010/2011 a oggi) è in testa con 99,427 punti seguita da Inghilterra (80,391) e Germania (79,415). Poi ci siamo noi con 70,510 punti a distanza di sicurezza dal Portogallo (61,382) e dalla Francia (52,4). Per quanto riguarda questa stagione non riusciremo ad essere primi della classe, ma la nostra performance resta da sogno perché con 19,000 punti siamo alle spalle dell'inarrivabile Spagna (19,642) e saldamente davanti a tutte le altre: Germania (15,857), Inghilterra (13,571), Francia (10,916) e Ucraina (10,000). Il distacco con l' Inghilterra è ancora sostanzioso, ma può essere colmato in una sola stagione: solo quest’anno, infatti, abbiamo recuperati 5.5 punti sugli inglesi. Non resta che sperare in una continuità di risultati, e le quattro squadre in Champions (sette in Europa) torneranno ad essere realtà.

Nella classifica del ranking generale per squadre comanda sempre il Real Madrid con 171.885 punti davanti al Barcellona e Bayern Monaco, con la Juventus al quattordicesimo posto (95.102). Il Napoli che si porta al ventesimo posto scavalcando il Tottenham con 84.102 punti. La Fiorentina scende al 39esimo posto a quota 49.102.La finale di Varsavia vale al Dnipro tanti punti preziosi che sale al 36esimo posto a quota 52.033. Invece per questa stagione, con la conquista della finale a Berlino è il coronamento di un andamento stagionale che ora vede i bianconeri salire addirittura al terzo posto dietro a Barcellona e Real Madrid, ma davanti al Bayern Monaco