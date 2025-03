Robinho rescinde con il Milan

Da giorni si parlava sempre più insistentemente del futuro di Robson de Souza meglio noto come Robinho attualmente in prestito al Santos. Molti addetti ai lavori hanno ipotizzato un possibile scambio tra il Milan e il club brasiliano con Robinho definitivamente in casacca Peixe e il giovane attaccante Gabigol in direzione Milanello.

È di oggi però la notizia che il trequartista brasiliano ha rescisso il contratto con la società rossonera a partire dal 30 giugno in modo tale da potersi sistemare dove vorrà, probabilmente Santos, mentre il Milan si libera di un contratto "pesante".

Queste le dichiarazioni dell'avvocato Marisa Alija Ramos: "Stavo già negoziando da qualche tempo ed è stata una soluzione accolta bene da tutte le parti. Il suo contratto sarà in vigore fino alla scadenza del prestito, poi sarà libero".

Finisce quindi definitivamente la storia tra il Milan e Robinho dopo 108 presenze e 25 gol in quattro stagioni arricchite da uno scudetto e da una Supercoppa italiana nel 2011.