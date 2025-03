Italia, Oriali è il nuovo team manager: "Non vedo l'ora di iniziare. Balo? Deve meritare la convocazione"

Gabriele Oriali è il nuovo team manager dell’Italia. L’ex mediano e dirigente dell’Inter, scelto da Antonio Conte, rileva un grande dello sport italiano come Gigi Riva. Investitura importante per colui che a Milano, insieme a Mancini prima e Mourinho poi, ha riportato i nerazzurri sul tetto d’Italia e d’Europa.

"E' una cosa che ancora adesso non riesco a mettere a fuoco – sono le prime parole di Oriali ai microfoni di Sportmediaset – . E' talmente bello ed esaltante che non vedo l'ora di iniziare. Il ruolo di team manager in Nazionale è completamente diverso a quello di una società, ma sono convinto che potremo lavorare in perfetta sintonia con Conte, che incontrerò oggi o domani. Non lo conosco personalmente, ma ha dimostrato di essere un allenatore molto bravo e con una forte personalità come Mancini e Mourinho. Balotelli? E' un calciatore come tutti gli altri ed ovviamente deve meritare la convocazione, tutto fa parte di problemi tecnici nei quali attualmente io non posso entrare".

Felice del nuovo incarico dell’ex bandiera nerazzurra anche l’ex patron dell’Inter, Massimo Moratti: “Mi ha fatto molto piacere la sua chiamata, l’aspettavo. Mi ha detto: ‘Finalmente hai il ruolo che meriti, sei un nazionale’. E ha aggiunto che è anche un grande onore per l’Inter”. Non potevano mancare anche gli auguri del vate di Setubal, con cui Oriali ha condiviso forse gli anni più belli da dirigente: “Mi ha detto che è il giusto premio per una persona capace e competente”, ha concluso Lele.