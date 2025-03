Bari, ufficiale Minala e si sogna il ritorno di Massimo Donati

La notizia era già nell'aria da diversi giorni, ma ora è divenuta ufficiale: Minala, centrocampista offensivo, è un nuovo giocatore del Bari.

L'ormai ex biancoceleste è diventato famoso più per i dubbi relativi all'età che per le prestazioni sul campo, comunque positive: all'anagrafe risulta essere del 1996 (proprio ieri ha compiuto diciotto anni), ma dall'aspetto dimostra molto molto di più. A ogni modo, si tratta di buon rinforzo: quest'anno Minala ha vinto lo scudetto con la Primavera della Lazio giocando spesso titolare e ha collezionato anche 2 presenze in Serie A con la prima squadra.

A Bari si vocifera anche un possibile ritorno di Massimo Donati, che ha già vestito la maglia biancorossa da agosto 2009 a gennaio 2012. Il regista di centrocampo classe '81 è in procinto di lasciare il Verona e non è da escludere un suo ritorno in Puglia. C'è però da superare la concorrenza del Modena. I prossimi giorni saranno quelli decisivi.