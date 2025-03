Coppa Italia 2014/2015: buon esordio per Zeman, cade male il Palermo, bene l'Atalanta

Primi assaggi di stagione e primi bocconi amari. Test insidioso, quello di Coppa, per diversi club pronti al debutto in Serie A nel prossimo week-end. Dopo il K.O a sorpresa del Chievo con il Pescara, arriva l'uscita di scena anticipata del Palermo di Iachini, travolto, al Barbera, dal Modena di Novellino. Ferrari, due volte, e Schiavone puniscono i rosanero, irretiti dallo scacchiere tattico proposto ad arte da Novellino. La manovra del Palermo appare lenta e prevedibile e gioco forza il Modena approfitta delle lacune di una squadra oggi ancora in costruzione.

Vittoria agevole invece per l'Atalanta di Colantuono. 2-0 al Pisa, aperto dalla caparbietà di Cigarini che recupera palla e gela Pelagotti. Il raddoppio, ispirato da Bonaventura, è opera di Spinazzola.

Alla vigilia Zeman aveva segnato in rosso il match con il Catania, sia per l'importanza del rivale, sia per testare una preparazione al solito molto impegnativa. Risposte confortanti giungono dal campo, con i grandi vecchi a trascinare la piazza. Cossu, rimessi i panni del calciatore, gode di nuova giovinezza, Conti è eterno. Il 2-0 del Cagliari agli etnei è firmato Sau - Farias.

Risultati:

Atalanta - Pisa 2-0

Palermo - Modena 0-3

Cagliari - Catania 2-0

Varese - Entella 1-0

Perugia - Spezia 2-1 DTS

Bari - Avellino 1-2