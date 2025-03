Milan, si apre la caccia per il sostituto di Balo

Chi al posto di Balo? La cessione di SuperMario al Liverpool, consumatasi nella giornata di ieri e resa ufficiale nel pomeriggio dopo le visite mediche, ha scosso il mercato. Con il ritorno in Inghilterra di Balotelli i Reds sistemano il buco in attacco lasciato dalla partenza di Suarez, ma ore è il Milan a dover trovare un attaccante di peso da inserire nello scacchiere di Filippo Inzaghi. Il tesoretto, dopo i risparmi sugli ingaggi di Kakà e Robinho, si è ora arricchito di altri 20 milioni. Sul taccuino di Galliani sono scritti molti nomi, alcuni difficili altri quasi impossibili, ma la fine del mercato si avvicina e l'ad rossonero è stato capace in passato di grandi colpi a sorpresa.

ALVARO NEGREDO - Lo spagnolo classe 1985 non è un titolare inamovibile all'interno del progetto Manchester City. L'attaccante ex Siviglia è attualmente fuori per un infortunio, frattura del metatarso, che lo terrà lontano dai campi da gioco almeno fino a ottobre. Il giocatore piace molto a mister Inzaghi e ha le caratteristiche giuste per diventare il perno dell'attacco rossonero. Nella scorsa stagione ha collezionato 49 presenze complessive segnando un totale di 23 reti, non male per un comprimario chiuso da giocatori come Aguero e Dzeko. Un anno fa i Citizens lo hanno pagato 25 milioni per prelevarlo dal Siviglia quindi il Milan dovrebbe sborsare una cifra simile per averlo. Unico spiraglio per uno sconto sarebbe proprio lo stato attuale del giocatore, lontano dal rientro.

JAVIER HERNANDEZ - Il Chicharito è stato seguito per molto tempo da Inter e Juventus e si trova ai margini del Manchester United nel progetto Van Gaal. Il Milan, con i soldi ricavati dalla cessione di Balotelli, potrebbe beffare le due rivali storiche con un guizzo a sorpresa. Hernandez ha una quotazione intorno ai 15 milioni di euro e da tempo è sul piede di partenza. Lo United è disposto a cedere il messicano, giocatore d’indiscutibile talento ma a volte discontinuo in fase realizzativa. Con l’offerta giusta i rossoneri potrebbero acquistarlo senza problemi ma si ritroverebbero un'unica vera punta in squadra col solo Pazzini.

JACKSON MARTINEZ - Il possente attaccante colombiano è seguito da Adriano Galliani da qualche finestra di mercato. Il giocatore ha da poco rinnovato con il Porto firmando un contratto fino al 2017. All'interno dell'accordo è stata stipulata una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Questo però non toglie Jackson Martinez dal mercato. I portoghesi sembrano essersi voluti tutelare da una situazione scomoda dettata dalla scadenza del vecchio contratto dell'attaccante. Con un buona offerta i Dragoes sarebbero disposti a far partire il giocatore. Il costo dell'operazione potrebbe aggirarsi sui 20/22 milioni di euro e Inzaghi avrebbe la punta che più si avvicina al profilo da lui richiesto alla società.

FERNANDO TORRES - Torres non ha mai incantato i tifosi dei Blues e il feeling con Stamford Bridge è sempre più fievole. E' per questo motivo che già la Roma si è mossa per discutere con il Chelsea dell'attaccante della Roja. I giallorossi offrono uno scambio con Mattia Destro per portare il Niño in Italia. Il Milan, però, potrebbe rilanciare con denaro contante e soffiare lo spagnolo alla Roma. Il trentenne ex Atletico Madrid viene valutato 12 milioni di euro, una cifra non esagerata per un buon attaccante come lui e sicuramente inferiore alla quotazioni di altri compagni di reparto in giro per l'Europa. La controindicazione sarebbe un ingaggio un po’ alto per le casse rossonere.

ROBERTO SOLDADO - Il Tottenham stan cercando di liberarsi dello spagnolo dopo una stagione in chiaroscuro: 28 presenze e 6 reti in Premier, 7 presenze e 5 reti in Europa League. Anche in questa operazione spunta la Roma: i londinesi hanno proposto ai giallorossi uno scambio sempre con Destro, ma l’offerta è stata rifiutata. Gli Spurs quotano il prezzo del cartellino intorno ai 18 milioni, ma la situazione lascia ampi margini di trattativa per abbassare la valutazione di qualche milione. L'ex Valencia ha sempre avuto un'ottima media realizzativa e potrebbe fare molto comodo nell'attacco rossonero.

MATTIA DESTRO - Proprio lui, l'attaccante della Roma inserito in molte trattative dai giallorossi per portare nella capitale un campione straniero. Tra i tanti nomi per l'attacco del Milan c'è anche Destro. Secondo Il Corriere della Sera Galliani è da tempo un estimatore dell'attaccante ex Siena e Genoa. I rossoneri aveva già cercato il giocatore due anni fa ma non c'erano state le basi per un trasferimento. La Roma valuta Destro 15/16 milioni di euro. Questa soluzione garantirebbe al Milan un giocatore che già conosce il campionato italiano e che non sarebbe per nulla da scoprire: una soluzione nostrana di sicura affidabilità.

LA SUGGESTIONE IMPOSSIBILE: RADAMEL FALCAO - Accostato alla Juventus nei giorni scorsi, il campione colombiano è il sogno proibito di mezza europa. Il Monaco sta vivendo una situazione difficile: il fair play finanziario imposto dalla UEFA e il divorzio del proprietario russo Rybolovlev costatogli oltre 3,2 miliardi di euro, hanno ridimensionato le prospettive della squadra del Principato. Inevitabile è stata la cessione di James Rodriguez al Real Madrid e lo smantellamento della squadra costruita nella scorsa finestra di meracato con investimenti superiori ai 160 milioni di euro. Falcao dunque si guarda intorno. La pista del prestito non è percorribile, il Monaco lo cederebbe solo a titolo definitivo. La cifra richiesta dalla squadra di Montecarlo non è ancora chiara, ma sicuramente cospicua. Il giocatore era stato prelevato dall'Atletico Madrid solo una stagione fa per 60 milioni di euro. La valutazione stratosferica e l'ingaggio faraonico che attualmente Falcao percepisce (11 milioni netti annui) tarpano le ali a qualsiasi sogno dei tifosi rossoneri. L'abilità di Galliani, il momento difficile del Monaco, la possibile voglia sopita di Silvio Berlusconi, i buoni rapporti con il fondo Doyen Sports (proprietario di parte del cartellino) e il tesoretto nelle casse di via Aldo Rossi però lasciano aperto un seppur minimo spiraglio. Falcao-Milan, una suggestione (quasi) impossibile!