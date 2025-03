Tavecchio: la Uefa apre ufficialmente un'inchiesta

Continuano i problemi con la UEFA per il neo-presidente della FIGC Carlo Tavecchio.

Mentre in Italia sembrano cadute nel dimenticatoio le presunte affermazioni razziste del Presidente Tavecchio, alla UEFA non sembrano invece dimenticarle tanto facilmente. Sempre nel mirino del massimo organismo calcistico Europeo le frasi offensive ("Opti Poba prima mangiava le banane, poi è venuto qua a giocare...") sugli stranieri pronunciate durante il discorso di presentazione per la candidatura alla presidenza della FIGC.

La UEFA ha quindi aperto un'inchiesta ufficiale, per fare luce sulla questione. Il presidente Tavecchio dovrà presentare una memoria difensiva per evitare eventuali sanzioni.