Consiglio Federale: niente B per il Novara, Macalli e Beretta vice-presidenti FIGC

Resta da dirimere la questione sulla ventiduesima squadra che parteciperà al campionato cadetto. Il Consiglio Federale riunitosi quest'oggi ha sancito la riapertura delle domande per le società interessate alla riammissione, fissando altresì determinati paletti, che, già in partenza, portano all'esclusione di alcune tra le principali candidate.

Il Novara, infatti, da molti segnalato come favorito al ripescaggio, dopo il ricorso, accolto, al Collegio di Garanzia del Coni, vede interrompersi i sogni di gloria, in virtù di un passato caratterizzato da sanzioni per illecito sportivo. Così anche Reggina e Lecce.

I criteri utilizzati per la scelta saranno molteplici. Dalla posizione del club nell'ultimo campionato alla tradizione sportiva della città, fino al numero di spettatori segnalati nelle ultime stagioni. Non è quindi detto che, con l'uscita di scena del Novara, sia la Juve Stabia a ottenere il posto.

Il Consiglio Federale ha inoltre completato l'elezione dei vice-presidenti da affiancare a Carlo Tavecchio. Nessuna novità per due delle cariche più in vista. Dopo la scelta di Lotito di defilarsi per evitare eccessive polemiche, i nomi sul tavolo erano noti da tempo. A sedersi al fianco del neo-eletto Tavecchio, Maurizio Beretta e Mario Macalli.