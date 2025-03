Valencia - Milan per il Trofeo Naranja

Il Milan torna in campo internazionale dopo l'amichevole con la Pro Piacenza a Milanello. Alle 21.00 i rossoneri affrontano il Valencia al Mestalla per la quarantatreesima edizione del Trofeo Naranja, test importante prima dell'inizio del campionato. Il Milan disputerà poi, sabato 23, il trofeo TIM sfidando Juventus e Sassuolo, prima dell'esordio ufficiale della stagione a San Siro contro la Lazio. La trasferta di questa sera in terra iberica sarà una prova importante per valutare alcuni giocatori e vedere se gli schemi e le indicazioni di mister Inzaghi cominceranno a essere assimilate dalla squadra, sempre in attesa di qualche colpo di mercato.

Filippo Inzaghi dovrebbe insistere con il modulo sempre adottato in questo pre-campionato, ovvero il 4-3-3. A differenza delle ultime uscite però, il neo tecnico rossonero dovrà fare a meno di alcuni elementi importanti. Adil Rami è rimasto in Italia a causa di vecchie ruggini con l'ambiente di Valencia, legate agli ultimi mesi prima del passaggio in rossonero e alle dichiarazioni di quest'estate, e soprattutto dopo le minacce di aggressione da parte di alcuni tifosi. Indisponibili per motivi fisici invece ben 5 giocatori: Niang e Balotelli non saranno della partita perchè vittime di un attacco influenzale. De Jong si è imbarcato con la squadra ma non sarà nemmeno in panchina per il recente affaticamento muscolare, così come Saponara. Niente campo ancora invece per Mattia De Sciglio che non ha ancora riassorbito del tutto l'infortunio patito nella tournè americana dopo lo scontro con il portiere Gabriel.

Nel Milan di questa sera potrebbe fare il suo esordio il portiere ex Real Madrid Diego Lopez, in caso contrario è sempre pronto Christian Abbiati. La difesa dovrebbe essere composta dai due centrali Mexes e Alex, da Abate sulla destra e da Albertazzi sulla sinistra, con Armero pronto a subentrare a partita in corso per un altro esordio. Il centrocampo è tutto da reinventare con le due assenze di De Jong e Saponara, spazio quindi probabilmente a Cristante a dettare i tempi di gioco davanti alla difesa con le mezzeali Poli e Muntari. A completare gli 11 titolari dovrebbero essere Honda ed El Shaarawy, anche Menez potrebbe rilevare uno dei due dal 1' minuto, dietro all'unica punta Pazzini.