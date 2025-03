Verona, Nico Lopez per il dopo Iturbe

Il Verona ha individuato il successore di Iturbe: si tratta di Nico Lopez. "El Conejo" ha caratteristiche tecniche molto simili a quelle dell'argentino da poco acquistato dalla Roma: grandi numeri e colpi di classe e importanti accelerazioni in fase offensiva. Gli scaligeri hanno presentato l'offerta all'Udinese: prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Stessa operazione con la quale un anno fa si aggiudicarono Iturbe dal Porto.

I friulani - che inizialmente erano disposti a privarsi del giocatore solo per un prestito secco - potrebbero ora accettare la proposta. I prossimi giorni saranno quelli decisivi. Se la trattativa dovesse andare a buon fine, l'Udinese andrebbe subito su Amauri del Parma e su Duvan Zapata del Napoli, colombiano classe '91 che nell'ultima stagione in azzurro ha collezionato 16 presenze e 5 reti.

Indimenticabile l'esordio di "El Conejo" in Serie A con la maglia della Roma: sombrero e botta al volo che nei minuti finali regala ai giallorossi il pareggio del definitivo 2-2 contro il Catania nella prima giornata del campionato 2012/2013. Tuttavia Nico Lopez trova pochissimo spazio sia con Zeman che con Andreazzoli. E nonostante l'ottimo mondiale Under 20 giocato in Turchia con la maglia della "Celeste", la Roma lo gira in comproprietà all'Udinese nell'affare che ha portato nella Capitale Mehdi Benatia. Ma anche in Friuli il giovane attaccante vede poco il campo: solo 11 presenze e 2 reti nell'utimo campionato. Ciononostante, il 20 giugno i bianconeri lo riscattano a titolo definitivo dalla Roma. Ora per Nico Lopez potrebbe arrivare l'occasione di disputare una stagione da protagonista.