Fiorentina, idea Santon

Un cavallo di ritorno. Davide Santon vede all'orizzonte l'Italia, abbandonata ormai tre anni orsono. Il terzino del Newcastle, a quanto traspare dalla stampa britannica, è finito sul taccuino della Fiorentina, che monitora da vicino la situazione dell'esterno.

Sbocciato a Milano, lanciato da Mourinho ancora giovanissimo, in maglia nerazzurra, dopo un inizio scintillante, cedette alle pressioni dell'improvvisa ribalta e ben presto finì in naftalina. Da lì la scelta di emigrare per tornare protagonista e riacciuffare quella maglia azzurra già assaporata nel 2009.

93 presenze con la maglia del Newcastle, un contratto in scadenza nel 2016. Ora l'arrivo alla corte di Pardew di Daryl Janmaat e il rischio per Santon di una stagione in chiaroscuro.

La viola punta sulla volontà del calciatore, che ama la Premier, ma di certo non vuol tornare nell'oblio da cui faticosamente uscì ai tempi dell'Inter.

Queste le parole di Santon "Amo la Premier, qui sto bene e spero di conquistarmi il posto da titolare".