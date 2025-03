Ufficiale, Conte è il nuovo allenatore dell'Italia

Mancava solo la firma, ora anche quella è apposta sul contratto, pronto già da alcuni giorni. Antonio Conte si siede sulla panchina dell'Italia per il prossimo biennio. L'obiettivo, dichiarato, è l'Europeo in programma tra due anni in Francia.

Ad accelerare la trattativa l'intervento della Puma, che, in maniera cospicua, ha contribuito a coprire lo stipendio richiesto dal tecnico. L'ex allenatore bianconero era la prima scelta del nuovo Presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Un uomo forte, un tecnico vincente per allontanare in parte le critiche del mondo dello sport e rinsaldare un'immagine resa più fioca da discutibili uscite verbali.

Conte diventa così il terzo allenatore più pagato del panorama internazionale, tra coloro posti a capo delle rappresentative nazionali. Davanti a lui solo Capello e Hodgson. Al tecnico il difficile compito di ricostruire le macerie post Mondiale. L'Italia riparte dal punto più basso, ma probabilmente con l'uomo giusto.