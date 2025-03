Nazionale: accordo FIGC-PUMA Conte ad un passo

Sembra tutto pronto per l'annuncio ufficiale di Antonio Conte alla guida della Nazionale Italiana. Dopo alcuni giorni di trattativa, la Puma si è fatta avanti dichiarando in un comunicato l'appoggio alla FIGC per sostenere la spesa del lauto compenso che riceverà l'ex tecnico della Juventus: "Sosterremo la Figc. Il nostro obiettivo è avere successo insieme". Sarà quindi Antonio Conte il nuovo CT del'Italia per i prossimi due anni. L'appoggio della Puma è dovuto al fatto che la FIGC può permettersi uno stipendio lordo di circa 3,2 milioni di € (circa 1,7 netti), e la rischiesta di Conte era di 5,5 milioni. Sarà quindi lo sponsor tecnico della nazionale a sborsare i 2 milioni che separano la domanda dall'offerta.

Toccherà quindi ad Antonio Conte, l'arduo compito di rilanciare la Nazionale Italiana dopo la debacle del Mondiale Brasiliano. Sembra definito anche lo Staff Tecnico che coadiuverà il lavoro del nuovo CT: lo seguiranno dalla Juve, in questa nuova avventura, il vice Alessio, Carrera e Bertelli. Si ricompone quindi lo Staff che ha riportato la Juventus sul tetto d'Italia, dopo ben 9 anni di buio.

Tra oggi è domani il nuovo presidente della FIGC, Tavecchio, renderà il tutto ufficiale.