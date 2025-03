Il probabile valzer di portieri: Storari - Sassuolo, Sorrentino - Juventus

Storari e il Sassuolo sono sempre più vicini. Gli ottimi rapporti tra gli emiliani e la Juve potrebbe far chiudere la trattativa già nelle prossime ore. Dopo quattro anni in bianconero da vice-Buffon, l'ex portiere di Messina - squadra con cui nella stagione 2004/2005 ha esordito in Serie A - Milan e Sampdoria può chiudere la carriera da titolare nella squadra di Di Francesco.

Se l'operazione andrà a buon fine la Juve cercherà un nuovo secondo di Buffon e l'indiziato numero uno sembra essere Stefano Sorrentino, da due anni al Palermo ed ex giocatore del Torino.

I rosanero, in caso di partenza di Sorrentino, prenderebbero Puggioni dal Chievo come vice-Ujkani. Mentre i gialloblù, invece, si sistemerebbero con l'ex Catania e Lazio Bizzarri - attualmente al Genoa - che farebbe da chioccia al giovane Bardi. Il passaggio di Storari al Sassuolo potrebbe provocare un grande giro di portieri che modificherebbe le rose di ben cinque squadre di Serie A. A breve ne sapremo di più.