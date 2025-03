Amichevoli estive, bene Fiorentina e Palermo

Continua lo splendido pre-campionato della Fiorentina di Montella. La viola, 24 ore dopo l'affermazione contro il Malaga, scende nuovamente in campo in territorio spagnolo per affrontare il Betis.Montella varia l'undici iniziale, concedendo spazio e campo a chi, il giorno precedente, ha riposato. In un undici infarcito di riserve brillano nuovi acquisti e vecchie conoscenze. La regia di Brillante è ordinata, il passo di Vargas già importante.

Proprio quest'ultimo, ispirato da Piccini, sblocca il match al minuto 27. Il raddoppio, dieci minuti dopo, è di Babacar, imbeccato perfettamente dall'ex di giornata Joaquin. I padroni di casa si riavvicinano con Matilla, ma la Fiorentina non soffre e sfiora addirittura il tris con il neo-entrato Gomez. Nella ripresa minuti anche per Cuadrado, al centro di un fitto intreccio di mercato.

Tutto facile per il Palermo di Iachini. L'amichevole tra i rosanero e l'Al Khor termina 4-1. Un protagonista assoluto, Paulo Dybala. L'argentino segna tre volte, aprendo la sfida con una conclusione al volo al 6'. Il raddoppio è un pallonetto liftato, mentre per il 3-0 arriva il tap-in al termine di uno schema da piazzato. Quarta segnatura di Vazquez.