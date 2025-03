Italia, no a Conte e Mancini: spunta lo Zac...

Non sarà nè Antonio Conte, nè Roberto Mancini il nuovo commissario tecnico dell'Italia. Secondo quanto riferito da Sky, infatti, l'ex tecnico della Juventus preferirebbe continuare in un club, per poter lavorare quotidianamente con i propri giocatori; il secondo, invece, spesso accostato alla panchina della Nazionale azzurra, non sembra piacere a Claudio Lotito, consigliere del nuovo presidente della Figc Carlo Tavecchio.

Non c'è ancora chiarezza, dunque, su chi sarà il sostituto di Cesare Prandelli, dopo la disastrosa performance dell'ultimo mondiale. E intanto spunta Alberto Zaccheroni...